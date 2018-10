"Vous ne m'avez pas lâché", lance Booba à ses fans lors de son concert

publié le 13/10/2018 à 22:30

"Merci d'être venus nombreux, vous ne m'avez pas lâché" : après la bagarre et le procès, le rappeur français Booba retrouvait la scène et son public, samedi soir à Paris La Défense Arena, remplie de 32.000 fans.



Une carlingue d'avion servait de décor à l'homme seul en scène. Dix écrans géants diffusaient des images d'une ville en flammes. Ses fans ont repris en chœur chacun de ses tubes et ont fait vibrer la plus grande salle d'Europe. Il s'agissait du plus gros concert de la carrière de Booba. Une image aux antipodes de celle montrée lors de sa retentissante bagarre avec Kaaris à Orly au coeur de l'été. Le tribunal correctionnel de Créteil a condamné Booba et son rival la semaine passée à 18 mois de prison avec sursis et 50.000 euros.

Le rappeur de 41 ans, qui réside en Floride, avait fait monter la température ces derniers jours sur les réseaux sociaux avec des vidéos de ses répétitions. Mais sur scène, la hache de guerre n'est visiblement pas enterrée avec Kaaris. Booba a décidé de supprimer les paroles de son rival sur le titre Kalash qu'ils chantaient ensemble il y a quelques années.

Les mesures de sécurité étaient adaptées à la taille de l’événement, dit de "jauge haute" par la préfecture des Hauts-de-Seine. Aucun heurt ni débordement n'a été constaté avant le concert. Bon enfant, le public avait rempli le parterre de la Paris La Défense Arena, habituellement dévolue aux matches de rugby du Racing 92, qui va bientôt accueillir Paul McCartney, Mylène Farmer ou le rappeur Soprano.

. @booba embarque @ParisLaDefArena dans une ambiance incroyable !



Découvrez quelques ¿ du concert pic.twitter.com/7cHJE6Q9ZF — Paris La Défense Arena (@ParisLaDefArena) 13 octobre 2018