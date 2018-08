publié le 02/08/2018 à 17:07

La nouvelle a fait l'effet d'une bombe dans le milieu du rap français. Booba et Kaaris,accompagnés de certains de leurs proches, ont causé, mercredi 1er août, une violente bagarre dans le hall 1 de l’aéroport de Paris-Orly, provoquant sa fermeture temporaire.



Une scène surréaliste qui a duré quinze longues minutes, pendant lesquelles les deux ennemis ont échangé, avec leurs clans respectifs (des amis chargés de leur sécurité), coups de poing et coups de pied, devant des passagers médusés par la scène. Alertées, les forces de l'ordre ont alors embarqué onze individus (dont Booba et Kaaris) afin de les placer en garde à vue.

L'histoire est d'autant plus incroyable que ces pontes du rap français, qui cumulent à eux deux près de 1,7 milliard de vues sur la plateforme YouTube, ont été proches avant de devenir meilleurs ennemis...



Booba, surnommé "le Duc de Boulogne"

Elie Yaffa, de son vrai nom, exerce et excelle depuis longtemps dans le rap français. Ce père de deux enfants, Luna (4 ans et demi) et Omar (3 ans), a marqué les esprits avec son premier album, intitulé Temps Mort et sorti en 2002. Un disque salué par la critique, Que Booba a autoproduit et écrit lui-même, avec la complicité de son ancien partenaire, Ali, avec qui il formait le mythique groupe Lunatic. Des textes percutants, marquants et poignants viendront enrichir ce premier projet, comme la chanson Pas l'temps pour les regrets, un morceau de plus de quatre minutes, dans lequel le rappeur issu de la ville de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) fait parler sa plume.

S'ensuivent de nombreux projets musicaux pour ce businessman, qui crée en 2004 sa marque de vêtements Ünkut. Au total, il sort neuf albums dont, Futur (2012), D.U.C (2015) et Trône (2017). Tous connaissent à leur sortie un important succès (plus de 2 millions d'albums vendus) auprès du public, qui le considère comme l'un des plus grands (si ce n'est le plus grand) rappeurs en France. À chaque clip, l'artiste de 41 ans crée l'effervescence sur Internet, avec des dizaines de millions de vues en seulement quelques jours.



Très actif et très suivi sur les réseaux sociaux (3 millions d'abonnés sur Instagram et 4,3 millions sur Twitter), le rappeur poste souvent des photos et vidéos le mettant en situation dans sa vie quotidienne. En conflit avec de nombreux autres personnalités (Rohff, Maître Gims ou bien encore, La Fouine), il se sert souvent de sa forte influence sur Internet pour alimenter ses différends. Il regarde avec beaucoup d’intérêt l'évolution du milieu dans lequel il baigne, et repère ainsi les futures étoiles montantes. Son but : les inviter sur ses titres. En 2012, il repère justement le parolier Kaaris...



Kaaris, l'étoile montante du rap français

De son vrai nom, Okou Armand Gnakouri, Kaaris est un artiste aux multiples facettes. À la fois rappeur, acteur et businessman, l'artiste de 38 ans est le père d'Okou Brooklyn Amra (2 ans). Originaire d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, c'est seulement à l'âge de 6 ans qu'il rejoint l’Hexagone où il s'installe à Sevran. Il se découvre très vite une passion pour la musique et écrit ses premiers textes au collège. C'est uniquement en 2012, après un aller-retour, dans son pays d'origine, qu'il finit par percer.



Booba, à l'époque en plein travail pour son album Futur, le repère et l'invite sur le morceau Kalash, un véritable tremplin pour Kaaris, alors très peu connu dans le rap. "Booba m'a donné un gros coup de mains sur mon album (Or noir, sorti en 2013), il m'a filé plein d'idées", rapporte Kaaris, lors d'une interview pour Booska-P.com, fin 2013. Il connaît le succès les années suivantes avec ses disques, Le Bruit de mon âme (2015), Okou Gnakouri (2016) et Dozo (2017).



Avec ses mots crus et des vidéos très violentes, Kaaris s'offre une image de "bandit" aux yeux des internautes. Son succès est tel que ses albums finissent au top des meilleures ventes et le propulsent au cinéma, dans le film Overdrive, sorti en 2017, aux côtés de Scott Eastwood (fils de Clint Eastwood) .



Booba et Kaaris, une histoire de loyauté

Finalement, la collaboration amicale entre Booba et Kaaris n'aura pas duré bien longtemps puisque les deux hommes sont en guerre depuis 2013. Booba, s'est alors retrouvé au cœur d'une querelle avec le rappeur Rohff. Attaqué dans une musique par ce dernier, il s'est étonné de ne pas recevoir le soutien de Kaaris, qu'il avait pourtant révélé l'année précédente. Estimant ne pas avoir été défendu par son poulain, Booba a alors attaqué Kaaris sur ses réseaux sociaux. Insultes, photomontages et vidéos ont alors fleuri sur son compte Instagram. Mais Kaaris ne s'est pas laissé faire et les insultes et provocations ont continué de fuser. Jusqu'à affrontement physique ce mercredi 1er août.