Karim Benzema soutient Booba, placé en détention provisoire

publié le 09/08/2018 à 12:47

Booba peut compter sur Karim Benzama. L'attaquant du Real Madrid a posté un message de soutien à son ami, placé en détention provisoire depuis le 6 août à la suite de sa bagarre contre le rappeur Kaaris, à Orly. Les deux rappeurs et leurs proches doivent répondre de violences aggravées pour avoir participé à cette rixe.



Karim Benzema a ainsi partagé une photo où il pose à côté du rappeur surnommé "Le Duc". En légende ? "La cefor" ("la force" en verlan). Vendredi dernier, Yann Le Bras, l'avocat de Booba, avait annoncé son intention de faire appel à sa détention provisoire.



Les deux hommes se connaissent bien. Lorsque Benzama a été cité dans une affaire de chantage visant Mathieu Valbuena en 2015, Booba l'a soutenu publiquement. "On s’acharne sur lui. J’essaie de ne plus trop suivre l’affaire parce que ça m’énerve. On l’accuse même d’avoir craché sur La Marseillaise, c’est n’importe quoi, tout est monté en épingle", confiait-il aux Inrocks en 2015.

La Cefor ¿ A post shared by Karim Benzema (@karimbenzema) on Aug 8, 2018 at 9:38am PDT