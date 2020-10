VIDÉO - Orlando Bloom se confie pour la première fois sur sa fille Daisy Dove

Guess Who Orlando Bloom's New Daughter Most Resembles

publié le 08/10/2020 à 16:59

Le 27 août dernier, Katy Perry et Orlando Bloom ont annoncé la naissance de leur fille Daisy Dove sur leurs réseaux sociaux. Depuis, ils n'ont plus posté de nouvelles de leur enfant, mais encouragé leurs abonnés à s'inscrire pour le vote en ligne lors de la présidentielle américaine.

Orlando Bloom s'est tout de même confié lors d'un entretien vidéo avec Ellen DeGeneres, le 7 octobre dernier. L'acteur des franchises Le Seigneur des Anneaux et Pirates des Caraïbes révèle, entre autres, à qui Daisy Dove ressemble le plus. "C'est une mini-moi, une mini-ma mère et une mini-Katy", démarre Orlando Bloom en rigolant. De son côté, Ellen DeGeneres, qui a reçu une photo de Daisy Dove de la part de Katy Perry, déclare qu'elle a les yeux de sa mère.

Une information immédiatement confirmée par l'interprète de Legolas : "C'est vrai qu'elle a ses yeux. Mais c'est drôle, car quand Daisy Dove est arrivée, je me suis dit : 'Oh, c'est une mini-moi' et ensuite, heureusement, elle a eu les yeux bleus de Katy, ce qui est parfait". Une interview toute mignonne pour les fans du couple, fiancé depuis février 2019.