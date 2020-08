Katy Perry et Orlando Bloom parents d'une petite fille, le prénom dévoilé

publié le 27/08/2020 à 14:45

Katy Perry et Orlando Bloom sont devenus parents d'une petite fille. Le couple a partagé la bonne nouvelle ses réseaux sociaux avec une photo de la nouvelle-née, et leurs mains serrant son petit doigt. Au départ, c'est le compte Instagram de l'Unicef, où le couple est ambassadeur de bonne volonté, qui a annoncé la naissance de Daisy Dove Bloom.

"Bienvenue dans le monde Daisy Dove Bloom ! Nous sommes honorés de vous présenter Daisy Dove Bloom, la nouvelle source de joie de nos ambassadeurs de bonne volonté Katy Perry et Orlando Bloom. 'Nous flottons dans l'amour et l'émerveillement depuis l'arrivée en toute sécurité de notre fille', Katy et Orlando nous ont dit", peut-on lire dans le message.

"Nous savons que nous avons de la chance et que tout le monde ne peut avoir de naissance aussi paisible que la nôtre. Partout dans le monde, des communautés souffrent du manque de personnel médical, et toutes les 11 secondes une femme enceinte ou un nouveau-né meurt souvent de causes inévitables (...) En tant que parents d'un nouveau-né, cela nous brise le cœur, alors que nous comprenons plus que jamais ce que vivent des parents en difficulté", poursuit le couple dans leur message.

Katy Perry et Orlando Bloom ont fait un don à l'Unicef après la naissance de leur fille et encouragent leurs abonnés à faire de même pour permettre aux nouveaux-nés "un départ en sécurité et de réinventer un monde plus sain pour chaque enfant".