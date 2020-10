Carla Bruni sur RTL : "La transparence, c'est la dictature"

publié le 08/10/2020 à 09:38

Le secret fait partie de la vie de Carla Bruni. Elle a appris adulte qu'elle n'était pas la fille biologique de son père par exemple. On imagine le choc. Pourtant la chanteuse entretient de bonnes relations avec les secrets. "J'aime les secrets mais je n'aime pas les mensonges, confie la chanteuse qui s'apprête à sortir son tout nouvel album baptisé sobrement Carla Bruni. Le secret est le frère béni du mensonge. Le frère agréable, continue-t-elle. Cette chanson parle du fait que le secret est une sorte de perle précieuse dans nos existences, un peu comme le silence dans le vacarme. Dans ce monde d'exhibition, le secret me parait salutaire."

Aujourd'hui, le secret est suspicieux. D'ailleurs, la transparence est presque devenue une valeur cardinale de notre époque. "Je pense que la transparence c'est la dictature. Je pense que c'est le contraire de la démocratie, tranche Carla Bruni sur RTL. La démocratie c'est le droit à chacun d'avoir un secret, d'être qui il est tranquillement, et de dire ce qu'il veut dire".

"Maintenant on ne peut plus rien dire avec la transparence. C'est tragique. Surtout pour vous (les journalistes) qui avaient dans les mains la communication de notre monde. C'est très important que vous parliez normalement. Que vous ne cédiez pas sous leurs menaces. Sachez qu'ils ont tous 14 ans, hein !", ponctue, amusée, la chanteuse et ex-Première dame en référence à la pression que peut exercer certains internautes sur les réseaux sociaux notamment.