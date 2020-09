publié le 29/09/2020 à 15:52

Les caméras peuvent à nouveau capturer les incroyables paysages de la Nouvelle-Zélande, comme Peter Jackson le faisait il y a encore quelques années. Le tournage de la série tant attendue d'Amazon Prime centrée sur le Deuxième Âge de la Terre du Milieu, la période qui précède les aventures de Frodon dans Le Seigneur des anneaux, vient de reprendre.

En mars 2020, les deux épisodes de la première saison qui devront absolument satisfaire les fans et les téléspectateurs du monde entier étaient presque en boîte, nous apprend Deadline. Mais c'était sans compter sur le coronavirus qui a totalement paralysé la production pharaonique de cette série. Satisfaction obligatoire car si ces premiers épisodes ne fascinent pas immédiatement le public, cette entreprise de plus d'un milliard de dollars qui veut faire mieux que Game of Thrones, restera comme un accident industriel majeur. C'est le réalisateur espagnol de L'Orphelinat ou Jurrasic Park: Fallen Kingdom, Juan Antonio Bayona qui est chargé de cette périlleuse mission.

Cette pause liée au coronavirus n'a cependant pas été la catastrophe attendue puisque l'équipe de tournage comptait s'arrêter naturellement quelques mois pendant l'hiver néo-zélandais. Les showrunners J.D. Payne et Patrick McKay ont pu s'atteler à la lourde tâche de l'écriture des scripts de la saison 2 qui a déjà été validée par Amazon avant même la réalisation finale des premiers épisodes. Un pari audacieux.

Budget et tournage massifs

Nous ne disposons pour l'heure pas d'éléments visuels et encore moins d'une quelconque bande-annonce pour cette série qui prend son temps. L'actrice suédoise Morfydd Clark (His Dark Materials), qui prendra la succession de Cate Blanchett pour incarner l'iconique Galadriel, a laissé entendre que le tournage était "hallucinant" dans sa proportion.

"J’ai eu ma dose de choses massives en participant à la série Le Seigneur des Anneaux, révélait l'actrice. Le nombre de gens qui travaillent sur cette série est incroyable. Il y en a même un dont le boulot est de voir comment la poussière réagit aux pas et à la respiration ! Jamais je n’aurais cru voir un truc pareil. À moins de participer à une production Marvel, je ne pense pas qu'on puisse faire plus gros que ça".

Le casting comptera, en plus de Morfydd Clark, Robert Aramayo (Game of Thrones, Nocturnal Animals) dans le rôle principal, Markella Kavenagh ou encore Joseph Mawle (vu aussi dans Game of Thrones). La série aura de nombreuses libertés pour raconter les aventures des hommes et des elfes du Deuxième Âge et en particuliers les ancêtres d'Aragorn. Elle pourra aussi faire plaisir aux fans qui retrouveront, immortalité oblige, Galadriel, Elrond ou encore Sauron, bien avant qu'il ne devienne une armure géante ou un œil de feu...