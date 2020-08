VIDÉO - Orlando Bloom, hilare, filme Katy Perry qui danse enceinte

Katy Perry enceinte et en pleine danse

publié le 08/08/2020 à 17:40

Chez les Perry-Bloom on se fend la poire. Sur Instagram, Orlando Bloom a partagé une vidéo hilarante de la chanteuse, enceinte d'une petite fille, qui réalise le "In My Feelings challenge" où il faut se filmer en train de danser à côté de sa voiture qui roule.

Katy Perry exécute quelques petits pas en dévoilant son ventre à la caméra et sous les rires (très gras) de son fiancé. Et pour terminer cette vidéo, Kary Perry se plie en deux, comme si l'accouchement avait commencé. Entre deux éclats de rire, Orlando Bloom hurle "Nooooo !", avant de couper la vidéo et probablement aller aider son épouse à réintégrer le véhicule.

Les abonnés de l'acteur phare de Pirates des Caraïbes n'ont pas manqué de féliciter Katy Perry pour sa performance. "Vous êtes les rois d'Internet pour toujours", écrit ainsi un internaute, tandis que Demi Lovato (Camp Rock), Juliette Lewis (Natural Born Killers) ou encore Josh Brolin (Avengers : Infinity War) ont envoyé des émojis cœur à tout va.