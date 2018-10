et Nassim Aziki

Ils ont régalé le public. Les Grosses Têtes se sont glissées à la case habituelle de celle de Laissez-vous tenter (9h-9h30) et ont embarqué avec eux l'animateur de la matinale de la première radio de France, Yves Calvi. Une bonne dose d'humour a suffi à rendre le tout festif et jovial.



"Je suis très impressionné d'être à côté de Yves Calvi, il va nous apprendre l'effervescence même du monde (...) C'est une forme de 'remaniement Calvi' cette invitation des Grosses Têtes à 9 heures", s'est amusé Arielle Dombasle. Laurent Ruquier s'est prêté à son traditionnel jeu des citations liées à l'actualité avec son attachante bande. Florian Gazan, Jean-Jacques Peroni, Cristina Cordula, Arielle Dombasle et Chantal Ladesou se sont ainsi illustrés aux côtés du célèbre journaliste.

Lorsque Laurent Ruquier pose la question de savoir qui a dit : "Le changement climatique ça peut être décourageant, un peu comme perdre du poids et j'en sais quelque chose", la réponse de Cristina Cordula a suscité un fou rire dans le public et n'a pas manqué d'interloquer Yves Calvi, alors présent juste en face d'elle.

La prononciation approximative de Cristina Cordula sur le nom d'Ivanka Trump a beaucoup amusé le journaliste de RTL, qui n'a pas manqué de la reprendre avec humour.