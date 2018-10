La réconciliation Cristina Cordula - Yann Moix

publié le 05/10/2018 à 18:27

Aujourd'hui, vendredi 5 octobre 2018, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :





Une Grosse Tête qui ne chante pas "For me Fomidable" mais "Magni Magnifaïque" : Cristina Cordula.

Une Grosse Tête qui en hommage à Charles Aznavour va tourner dans "un Uber pour Tobrouk" : Jean Benguigui.

Une Grosse Tête qui regarde désormais les policiers en chantant "Mes amis, mes amours, mes emmerdes" : Yann Moix.



Une Grosse Tête pour qui la misère semble moins pénible non pas au soleil mais en Suisse : Fabrice.



Une Grosse tête à qui, après une vanne un peu grossière, on dit régulièrement " Tu t’laisses aller" : Laurent Baffie.



Une Grosse Tête qui fredonne souvent "Hier encore je pesais 20 kilos" : Bernard Mabille.

Les Grosses Têtes du vendredi 5 octobre 2018 Crédit : Kervin Portelli

