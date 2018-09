Chantal Ladesou et sa phobie des motos

publié le 10/09/2018 à 18:26

Les Grosses Têtes sont de retour !Aujourd'hui, lundi 10 septembre 2018, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :





Une Grosse Tête qui aurait besoin de 10 centrales nucléaires pour éclairer sa lanterne : Chantal Ladesou.

Une Grosse Tête qui n’a pas eu besoin de pirates de l’air pour détourner sa carrière : JeanFi Janssens.

Une Grosse Tête qui a réussi à reproduire son chat dans un canard : Philippe Geluck.



Une Grosse Tête que les auditeurs pourraient surnommer "Gazan maudit", tant il leur a fait perdre 300 euros : Florian Gazan.



Une Grosse Tête qui arrêtera de s’en prendre à la classe politique quand la politique aura de la classe : Bernard Mabille.



Une Grosse Tête dont on peut dire que quand on l’entend tonner, on sait qu’il y aura aussi des éclairs de génie : Pierre Benichou.

Les Grosses Têtes du lundi 10 septembre Crédit : Kervin Portelli

