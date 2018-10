La première de Fabrice à Neuilly

publié le 04/10/2018 à 18:21

Aujourd'hui, jeudi 4 octobre 2018, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :





Une Grosse Tête qui est allée plus loin à l’Ouest que n’importe quel Cow-boy : Chantal Ladesou.

Une Grosse Tête qui depuis « Pinot Simple Flic » a grillé toutes ses chances de devenir Ministre de l’Intérieur : Gérard Jugnot.

Une Grosse Tête qui travaille tous les jours avec la Police mais celle de son traitement de texte : Franz-Olivier Giesbert.



Une Grosse Tête plus fort que Neymar puisqu’il signe bien plus que des triplés à chaque émission : Florian Gazan.



Une Grosse Tête qui dit plus souvent Tchin-tchin qu’Alain Afflelou : Jean-Jacques Peroni.



Une Grosse Tête qui quitte parfois la Suisse pour faire un coucou en France : Fabrice.

Jouez avec Les Grosses Têtes

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !





- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900 (0,75€).

Bonne chance à tous !