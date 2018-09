Première de la saison pour Jean-Jacques Peroni et Philippe Geluck

publié le 04/09/2018 à 18:19

Les Grosses Têtes sont de retour !Aujourd'hui, mardi 4 septembre 2018, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête qui fut ministre de l’écologie et qui a plus de culot qu’Hulot : Roselyne Bachelot.

Une Grosse Tête qu’on ne pourra jamais soupçonner d’intelligence avec l’ennemi : Chantal Ladesou.

Une Grosse Tête belge beaucoup plus courtois que le gardien de but de son équipe nationale : Philippe Geluck.



Une Grosse Tête qui commente le catch sur l’équipe 21 et qu’on appelle désormais « le massacreur de questions » sur RTL : Florian Gazan.



Une Grosse Tête qui, quand les politiques font leur rentrée, lui, commence ses sorties : Bernard Mabille.



Une Grosse Tête qui n’a jamais eu besoin de vacances pour se mettre aux verres : Jean-Jacques Peroni.

Les Grosses Têtes du mardi 4 septembre 2018 Crédit : Kervin Portelli

