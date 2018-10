Charles Aznavour : l'hommage des Grosses Têtes

publié le 02/10/2018 à 18:21

Aujourd'hui, mardi 2 octobre 2018, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :





Une Grosse Tête qui a plus d’amour, plus d’amis et moins d’emmerdes depuis qu’elle a arrêté la politique : Roselyne Bachelot.

Une Grosse Tête qui pourrait chanter "Comme ils disent" en ch’ti : JeanFi Janssens.

Une Grosse Tête avec qui on est plus sûr de "Mourir de rire" que de "mourir d’aimer" : Laurent Baffie.



Une Grosse Tête qui tous les weekends chante "Viens voir les Parisiens" : Florian Gazan.



Une Grosse Tête qui sort un album tout comme Charles Aznavour (avec la même taille) : Elie Semoun.



Une Grosse Tête à qui son fiancé a envoyé hier un taxi pour que j’te broute : Isabelle Mergault.

Les Grosses Têtes du mardi 2 octobre Crédit : Kervin Portelli

Jouez avec Les Grosses Têtes

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !





- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900 (0,75€).

Bonne chance à tous !