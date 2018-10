Les Grosses Têtes s'invitent dans RTL Matin

publié le 10/10/2018 à 10:53

Mercredi 10 octobre 2018, pour fêter les 873èmes émissions d'Yves Calvi et Laurent Ruquier sur RTL, découvrez exceptionnellement vos Grosses Têtes de 9h à 9h30 dans RTL Matin.

En studio autour de Laurent Ruquier et Yves Calvi aujourd'hui : Cristina Cordula, Chantal Ladesou, Jean-Jacques Peroni, Arielle Dombasle et Florian Gazan.





Laurent Ruquier faisait les présentations ce matin :

Une Grosse Tête qui pose des questions à ses invités et ben pour une fois il va devoir y répondre : Yves Calvi.

Une Grosse Tête qui est plus à la pointe de la mode que de l’actualité : Cristina Cordula.



Une Grosse Tête qui hier, s’est rendue compte que Jacques Brel était mort depuis 40 ans : Chantal Ladesou.



Une Grosse Tête qui connait mieux les horaires de l’apéro que ceux de la matinale : Jean-Jacques Peroni.



Une Grosse Tête qui sait tout et même ce qu’il ne sait pas : Florian Gazan.



Une Grosse Tête dont le pèse-personne a vraiment l’impression de peser personne : Arielle Dombasle.

Les Grosses Têtes envahissent la matinale d'Yves Calvi Crédit : Kervin Portelli