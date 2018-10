Les conseils d'Artus à Jeanfi pour Danse avec les stars

publié le 03/10/2018 à 18:28

Aujourd'hui, mercredi 3 octobre 2018, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête qui a joué dans "Adieu Poulet" bien avant Gérard Collomb : Valérie Mairesse.

Une Grosse Tête qui nous prouve tous les jours que le père noël existe : Gérard Jugnot.

Une Grosse Tête qui a le même coiffeur que Gérard Jugnot : Jean Benguigui.



Une Grosse Tête qui n’a pas reçu le prix Nobel de physique malgré son film "J’ai perdu Albert" : Stéphane Plaza.



Une Grosse Tête qui a laissé tomber sa carrière de steward et sa partenaire dans "Danse avec les stars" : JeanFi Janssens.



Une Grosse Tête qui va pouvoir donner quelques conseils de souplesse à JeanFi : Artus.

Les Grosses Têtes du mercredi 3 octobre Crédit : Kervin Portelli

