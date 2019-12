VIDÉO - "Les 12 Coups de midi" : le champion Éric s'excuse et reconnaît son erreur

publié le 12/12/2019 à 19:00

Éric, le nouveau Maître de Midi des 12 Coups de midi n'est pas prêt de voler la vedette à Paul. Dans l'émission du 10 décembre, le candidat a contesté l'arbitrage de la production sur une de ses réponses concernant "la drôle de guerre".

Éric s'est vu refuser une réponse lors de l'épreuve du duel. Sûr de lui, il a expliqué à Jean-Luc Reichmann qu'il avait raison et que la production de l'émission était en tort. Jean-Luc Reichmann ne s'est pas laissé démonter. Il a d'ailleurs partagé une vidéo de "mise au point", après le litige dans l'émission du mercredi. Éric a finalement reconnu qu'il était en tort et s'est excusé pour son comportement, largement montré du doigt sur les réseaux sociaux par les fans des 12 Coups de midi.

"Elle [l'équipe éditoriale] avait raison et je m'en excuse bien volontiers", a confié le candidat sur le plateau. L'affaire est donc terminée, même s'il a reçu de nombreux commentaires négatifs sur son attitude : "Je n’accroche pas du tout avec Eric, que je trouve antipathique et prétentieux", "On regrette notre Paul, ce candidat est trop fier et à toujours raison, l’atmosphère est différente moins d’intérêt à regarder l’émission bien dommage REVIENS PAUL", peut-on ainsi lire sous la publication de Jean-Luc Reichmann.