Les fans des 12 coups de Midi peuvent être ravis. Paul va faire son grand retour dans l'émission, lors d'une spéciale Noël, comme l'a annoncé Jean-Luc Reichmann sur son compte Instagram.

Le présentateur a illustré la bonne nouvelle avec un selfie en compagnie de "WikiPaul". "Pour l’heure, c’est Paul qui est fortement sollicité sur mes réseaux sociaux pour être au rendez-vous de la grande soirée des 12 Coups de Noël. Mais à votre avis, quels seront les autres maîtres de Midi qui seront présents ⁉️", écrit Jean-Luc Reichmann en légende du cliché, aimé plus de 20.000 fois en 24 heures.



Jean-Luc Reichmann et Paul ont enregistré plus de 150 émissions ensemble, au cours desquelles Paul a remporté 691.522 euros de cadeaux et de gains. Pour cette émission spéciale, "WikiPaul" affrontera, entre autres les Maîtres de Midi : Timothée et Hakim. Jean-Luc Reichmann annonce d'autres Maîtres de Midi pour cette émission de Noël, dont la date de diffusion n'a pas encore été dévoilée.