Affaire Quesada : "J'ai tourné la page", dit Jean-Luc Reichmann

publié le 27/08/2019 à 16:49

"Ce n'est plus mon histoire". Jean-Luc Reichmann en a terminé avec l'affaire Quesada. Dans une interview à Télé Poche, l'animateur des 12 Coups de midi, le jeu télévisé de TF1 dont Christian Quesada a longuement été le champion incontesté, dit qu'évoquer l'ancien candidat "ne l’intéresse pas".

"J'ai tourné la page", explique-t-il à l'hebdomadaire. "C'est la justice qui doit parler, je n'ai pas à me mêler de tout ça. Je suis respectueux de la brigade des mineurs et de la justice française qui font un travail extraordinaire au quotidien. Ce n'est plus mon histoire", poursuit Jean-Luc Reichmann.



Surnommé le "Maître de Midi", d'après le titre de son autobiographie, Christian Quesada a été mis en examen fin mars pour "corruption de mineur et détention et diffusion d'images pédopornographiques".

Très engagé dans la protection des enfants victimes d'abus, le présentateur avait rapidement pris ses distances avec le scandale de l'affaire Quesada. Sur Instagram, il avait déjà fait part de son "sentiment d’horreur, de dégoût et de colère".