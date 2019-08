"Les 12 Coups de midi" : le père de Paul révèle comment il va dépenser sa cagnotte

publié le 26/08/2019 à 19:18

Il a dépassé le demi-million d'euros lors de sa 110e participation. Le samedi 24 août 2019, Jean-Luc Reichmann s'est intéressé à la manière dont Paul pourrait dépenser son argent. C'est d'abord son père, Ali, qui a répondu à la question.

"C'est vrai qu'on a dépassé un cap extraordinaire de 500.000 euros. Ali, est-ce qu'on a une idée par rapport à cette montagne, est-ce que vous auriez une idée pour Paul ?", a demandé Jean-Luc Reichmann au père du jeune gagnant. Ali a déjà une petite idée, qu'il a suggéré sur le plateau : "L'idée c'est une petite librairie pour lui. Ce sera bien, ce sera tranquille. Le truc qu'il aime, c'est les bouquins depuis qu'il est tout petit. Son rêve, je crois qu'il va le réaliser avec son gain et qu'il va acheter sa petite librairie".

Celui qui n'a plus qu'à dépasser le score de Christian Quesada pour devenir le plus grand Maître de Midi n'en est pas encore bien certain : "Ben je ne sais pas, on va voir. Peut-être voyager et surtout acheter des bouquins".