publié le 15/10/2019 à 17:19

Coup dur pour Jean-Charles. Le candidat de 22 ans, qui a réussi l'exploit de battre Paul, a été éliminé des 12 Coups de midi après 5 participations.

Le 15 octobre 2019, Jean-Charles a perdu pendant l'épreuve du Coup fatal contre Julien (25 ans), le nouveau Maître de Midi. "J'ai perdu mes moyens à la fin du chrono. J'ai ressenti de la déception, mais après avoir éliminé Paul, je me dis que tout ce qui est arrivé n'est que du bonus. Je suis déçu, mais ce n'est pas à cause des gains… Je me plaisais bien, sur le plateau !", confie le candidat de 22 ans à Programme TV, qui restera dans l'histoire du jeu comme celui qui a réussi à battre "WikiPaul".



Jean-Charles part de l'émission avec une cagnotte de 8.150 euros. "Je vais certainement m'acheter une nouvelle voiture et faire plaisir à mes proches. Voyager, aussi", poursuit-il dans son interview. Lors de ses premiers passages dans Les 12 Coups de midi, il avait confié rêver de partir au "Japon, en Italie et au Royaume-Uni".