publié le 12/04/2019 à 09:00

Hélène Darroze, cheffe étoilée et jurée dans Top Chef sur M6, est la marraine de Joy, la fille de Johnny et Laeticia Hallyday. Agacée par les rumeurs qui se propagent sur son amie Laeticia, elle prend sa défense dans À la bonne heure, vendredi 12 avril sur RTL.





"Quand je lis que c'est une mauvaise maman, je suis comme une folle", déclare-t-elle. "À ce niveau-là, j'ai pris tellement de leçons de sa part et puis Joy et Jade sont tellement équilibrées, malgré toute cette tourmente. Je peux vous dire que c'est un boulot de maman de chaque instant qu'elle fait formidablement bien", ajoute-t-elle.



La cheffe explique qu'elle "n'aime pas les mensonges" et quand elle voit son amie jugée de mauvaise mère elle confie : "C'est une accusation perverse parmi tant d'autres et j'aime pas les injustices".



"Je suis une amie fidèle et je suis une marraine qui a pris une responsabilité. Je ne peux pas laisser dire des choses comme ça sur ces deux petites filles et sur leur maman qui n'est pas le quotidien, qui n'est pas la vérité", précise-t-elle.

"Tout ceux qui connaissent la vie de Johnny et de Laeticia depuis les dernières années connaissent tous la vérité, ajoute Hélène Darroze. Ce n'est pas celle que la plupart des journaux racontent."