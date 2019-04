Johnny Hallyday, "c'était le Elvis français", selon Rod Stewart sur RTL

publié le 08/04/2019 à 09:25

De passage à Paris avant son grand concert à l'AccorHotel Arena de Paris le 6 juillet 2019, Rod Stewart a tenu à rendre hommage à l'un de ses amis, Johnny Hallyday. La star britannique et le chanteur belge décédé le 6 décembre 2017 s'étaient rencontrés à plusieurs reprises alors qu'ils habitaient tous les deux à Los Angeles.



"C’était le Elvis français. Je connaissais Johnny plutôt bien, il habitait Los Angeles, on traînait parfois ensemble", se souvient Rod Sewart au micro de RTL avant d'ajouter : "C’est une triste perte, c'était une figure iconique !"

Après la mort de Johnny Hallyday, le chanteur a suivi son enterrement : "J’ai vu ses obsèques sur CNN. Superbe. Je n’aurai pas ça à Londres moi." Du groupe Faces avec Ron Wood, le futur membre des Rolling Stones, à Jeff Beck en passant par Sting et Bryan Adams avec qui il a enregistré le hit All For Love, Rod Stewart a l'un des plus beaux CV du rock'n roll. Il a vendu plus de 100 millions d'albums depuis ses débuts dans les années 60.