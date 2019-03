publié le 09/03/2019 à 20:51

La passion autour de Johnny Hallyday ne s'éteint pas. Près d'un an et demi après sa mort, les fans continuent de célébrer et surtout d'acheter les albums du Taulier. L'album posthume bien entendu, mais également les nombreuses rééditions et compilations mises en vente.



Selon les chiffres dévoilés par Le Parisien, 2,7 millions de disques auraient ainsi été vendus depuis la nuit de sa mort, en décembre 2017. Le plus gros succès revient évidemment à Warner avec Mon pays c'est l'amour, sorti le 19 octobre dernier, qui s'est écoulé à 1,7 million d'unités.

Universal, son ancienne maison de disque, n'est pas en reste non plus. En effet, peu après le décès du rockeur, le géant américain a sorti plusieurs compilations des meilleures titres, qui se sont vendues à plus de 527.000 exemplaires, et a également réédité les 44 albums qu'elle a distribués (132.000 exemplaires) et certains lives (84.000 exemplaires).

Des chiffres impressionnants qu'il faut mettre en relation avec les ventes globales des disques. En effet, en 2018 en France, quelque 30 millions d'albums ont été vendus. Un disque sur douze était donc un album de Johnny Hallyday l'année dernière.



7 millions d'euros de revenus

Un succès qui a évidemment des conséquences économiques notables. La star aurait ainsi rapporté 7 millions d'euros à ses héritiers. Mais ces derniers ne toucheront pas tous la même chose. Ainsi, Laeticia Hallyday et ses deux filles, Jade et Joy, récupèrent 62,5% des revenus.



Pour les 37,5% restant, le flou persiste. À l'heure actuelle, le reste des gains a été gelé par le tribunal de Nanterre et pourrait revenir à Laura Smet et David Hallyday si la justice française est déclarée compétente pour traiter la succession. La réponse devrait être connue le 22 mars prochain, alors qu'une audience très attendue doit se tenir.