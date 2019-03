publié le 18/03/2019 à 17:32

Une bougie de plus. Ce lundi 18 mars, Laeticia Hallyday fête ses 44 ans, son deuxième anniversaire sans Johnny. Pour l'occasion, la femme du défunt rockeur iconique a partagé sur Instagram une déclaration d'amour enregistrée par le père de ses deux filles Jade et Joy, il y a quatre ans, le jour de son quarantième anniversaire.



Au bord d'une piscine, les pieds dans l'eau, Johnny Hallyday adresse un message touchant à sa tendre épouse : "Ma chérie, mon amour, je voulais te dire que tu étais la femme la plus merveilleuse du monde", lance-t-il devant la caméra. Avant de poursuivre en lui rappelant toute l'étendue de ses sentiments : "Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime tellement que j'en suis malheureux des fois parce que tu me manques quand tu n'es pas là. Je t'aime grand comme l'univers, tu es la femme de ma vie".

Cette vidéo a vivement touché les internautes puisqu'elle compte près de 150.000 mentions "j'aime" et plus de 2.000 commentaires.