VIDÉO - Jenifer recadre un spectateur en plein concert après une remarque sexiste

publié le 05/08/2019 à 12:06

Jenifer a recadré avec force un spectateur lors de son concert à Saint-Louis (Alsace), le samedi 3 août. L'individu avait demandé à la chanteuse d'enlever son short sur scène.

"Le short aussi hein. Allez hop, on l'enlève !", a crié un homme, dans le public. L'homme avait interpellé la coach de The Voice alors qu'elle venait de retirer ses talons sur scène. "Mais t'es sérieux là ? Mais tu vas sortir mon gars. Tu t'es trompé de spectacle", a-t-elle commencé avant de poursuivre : "Tu sais ce qu'il te dit mon short ? Il te dit tu sors !"

"C'est comme si on critiquait les filles en jupes là, c'est quoi ce truc ? Ah mais genre "balance ton quoi, quoi", je déteste ça, sérieux. Saches-le", a-t-elle tenu à dire à la personne, en référence au mouvement de dénonciation des hommes auteurs d'agressions ou de harcèlement sexuel sous le hashtag #balancetonporc."On s'en fou. Pantalon, short, jupe, robe longue, voile... Il n'y a pas de loi", la chanteuse en a profité pour rappeler qu'elle s'habillait comme elle voulait, surtout sur scène.

Quand un mec ose lui dire d’enlever son short... bah queen @JeniferOfficiel, merci d’avoir fait passer le message¿¿¿ pic.twitter.com/DaEhNRXHfB — Agathe¿ (@agathee_gd_) August 3, 2019

Mais Jenifer ne s'est pas arrêtée là. "Tu ne le rediras plus ? Non, mais tu ne le rediras plus à une fille ? Parce que ça ne se fait pas ça. En plus avec ta femme à côté !", a-t-elle ajouté, provoquant les rires puis les huées de l'assemblée. L'homme a fini par présenter ses excuses, et Jenifer par les accepter, avant continuer son concert.

Acclamée par ses fans, elle a été soutenu par les cris des spectateurs. "Je l'aime d'amour'", peut-on entendre dans le public. "Merci" ou encore "tu sors !", ont ponctué cette intervention. "J'aime beaucoup qu'on parle beaucoup plus de mes vêtements que de ma musique en fait, c'est assez récurrent en fait" a dit la chanteuse, soulevant à son tour un problème déjà souvent exposé par les femmes qui font carrière dans la musique ou le cinéma: le sexisme.