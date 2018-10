publié le 25/10/2018 à 09:59

Elle renoue avec une pop acidulée. Jenifer revient sur le devant de la scène musicale avec un huitième album, baptisé Nouvelle page. Ce disque marque "un retour au source" comme aime le rappeler la chanteuse, actuelle jurée de The Voice Kids.



"C'est un retour à la première page. Quand on écoute les sonorités de cet album, il est radicalement pop, il ressemble plus à mon premier album qu'au précédent. (...) Peut-être qu'avec Paradis secret je suis allée un trop vite parce que j'ai toujours fonctionné très vite. On m'a connu tôt à la Star Academy. (...) Quand je revois certaines images par exemple sur Paradis secret, il y a des images qui finalement ne me correspondaient pas", a confié l'artiste de 35 ans, avant de rajouter : "On est là pour échanger des émotions et marquer des vies, c'est le pouvoir de la musique. En fait, j'avais oublié cet essentiel".

> Jenifer - Notre idylle (Clip officiel)

Cette nouvelle page est très concrète pour Jenifer, qui a changé de manager et de maison de disques. Deux décisions fortes qui font suite à un événement tragique. En mars 2017, de retour d'un concert, le van qui la ramène à Paris percute une voiture, deux personnes perdront la vie dans l'accident. Jenifer annulera le reste de sa tournée. Débute alors une période de doute pour la chanteuse.

2017, une année "épouvantable" pour Jenifer

"Après cette année 2017 qui a été épouvantable, j'ai pris beaucoup de recul. J'ai quitté Paris, je ne savais plus trop ce que j'avais envie de faire, ce que j'avais envie de défendre sur scène. J'avais un peu perdu la passion, je ne sais plus trop celle que j'étais. J'étais un petit perdue et grâce à mon nouvel entourage, grâce à ma famille, aux gens dans la rue aussi, je me suis réconciliée avec ma voix grâce aux auteurs qui ont participé à ce disque. Ça m'a servi en quelque sorte de thérapie, ça m'a guéri de beaucoup de choses, ça m'a aidé à avancer et accepter en fait", a-t-elle confié au micro de RTL.



Plage 10, dans la chanson Reste, Jenifer se confie comme rarement sur des textes écrits par Slimane, Christophe Maé, Paul Ecole ou encore Yohann Mallory, qui signe trois titres de l'ultime album de Johnny. Jenifer chante le harcèlement de la presse people, la nostalgie, l'amour, la séparation. Elle évoque aussi en filigrane du titre Encore et encore, l'assassinat de son oncle en Corse en décembre 2017.

"Nouvelle page" est prévu pour le 26 octobre 2018 Crédit : TF1 Entertainment

La chanteuse est de retour vendredi 26 octobre avec Nouvelle Page. Elle démarrera le 8 mars 2019 une double tournée, deux spectacles différents, deux setlists, dans des petites et des grandes salles. Elle se produira notamment le 18 mai 2019 à la Seine Musicale à Paris.