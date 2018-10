publié le 31/10/2018 à 20:57

Le 13 octobre 2017, Sandra Muller publie le premier tweet avec le #BalanceTonPorc. La journaliste relate alors une agression verbale qu’elle a vécue, et donne le nom de son agresseur. Quelques heures après, des milliers de femmes témoignent à leur tour et le phénomène devient mondial. Aujourd’hui, elle publie un livre intitulé comme le mouvement, #Balance ton porc, chez Flammarion, dans lequel elle raconte son combat, "pour que la peur change de camp".



Elle se trouvait à New York, lorsque l’idée lui est venue. "C’était le début du mouvement d’accusation par rapport à Weinstein. Et effectivement le porc ça peut désigner n’importe quelle personne qui se comporte mal et a un comportement sexuel inapproprié. À ce moment j’ai commencé à réfléchir au mien et effectivement et d’un seul coup le nom m’est venu", retrace-t-elle au micro de RTL.



Ensuite, comme elle, des milliers de femmes ont sauté le pas. "Comme je l’explique dans le livre je me suis mis en mode Robocop, je n’ai pas réfléchi. Tellement de victimes sont venues vers moi, il fallait que je trouve l’énergie et la force d’aller en avant", confie-t-elle à notre antenne. Un geste qui pour Sandra Muller a aidé les femmes à prendre la parole. "Je pense que j’ai brisé des chaînes, je pense qu’il y a une prise de conscience", termine-t-elle.