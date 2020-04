"Top Chef" : Gratien Leroy embauché par un ex-adversaire après le tournage

publié le 17/04/2020 à 20:38

Adversaires hier, partenaires le lendemain ? L’histoire y ressemble pour Gratien Leroy et Jordan Yuste, tous deux éliminés prématurément de la onzième édition de Top Chef. Le premier nommé, sorti par les juges mercredi 15 avril, a collaboré avec le second après avoir quitté son précédent emploi, à des années-lumière des fourneaux, puisqu’il était comptable.

"Il m’a accueilli chez lui quelques semaines. Il a ouvert, fin février, un nouvel établissement de street-food. Il voulait partager cette ouverture avec moi pour me montrer comment on gère tout ça et m’apprendre son quotidien", a expliqué l’ex-candidat candidat à Télé-Loisirs. Et d’ajouter : "Il m’a mis en immersion complète dans sa vie de restaurateur à son compte. Je tiens à lui dire merci pour ça."

Jordan Yuste n’est d’ailleurs pas le seul avec qui Gratien Leroy a renoué contact après l’émission. "J’ai une relation un peu privilégiée avec Philippe Etchebest de par mon passage dans Objectif Top Chef", a poursuivi l’ancien comptable, qui espère bien faire carrière derrière un tablier. "On a un lien qui est fort, ça se ressent dans la saison. Je suis triste de le décevoir parce que je perds", a-t-il indiqué. Il a toutefois recontacté le célèbre chef. "Je l’ai appelé avant de quitter mon travail pour lui expliquer ma situation et ce que je comptais faire pour mon avenir. Il prend des nouvelles et je sais que je peux compter sur lui", a détaillé Gratien Leroy.

Pour Télé-Loisirs, Gratien Leroy est aussi revenu sur son élimination. "Ce n’était pas une totale surprise, car je ne suis pas entièrement satisfait de ce que je sors. J’ai manqué de ressources. C’est de ma faute", a-t-il consenti, évoquant "une épreuve technique." D’ailleurs, l’aspirant cuisinier "pressentait [son] départ". "L’étau se resserrait et il n’y a que des machines de guerre !”, s’est-il aussi souvenu.