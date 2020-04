publié le 15/04/2020 à 19:32

À l'instar de Philippe Etchebest lundi soir sur le plateau de C à vous, c'est au tour de son collègue juré Michel Sarran, d'alerter sur l'impact du coronavirus sur le secteur de l'hôtellerie-restauration. En effet, comme beaucoup d'autres, le secteur souffre drastiquement de la pandémie de Covid-19.

Dans son allocution du lundi 13 avril, Emmanuel Macron a indiqué que même si dans le scénario le plus positif, la vie venait à reprendre peu à peu à partir du 11 mai, les CHR, cafés, hôtels et restaurants, resteront, quant à eux, portes closes. Au lendemain de ces annonces, Michel Sarran, chef doublement étoilé et juré de l'émission Top Chef, a pris la parole à son tour, afin de faire part de ses craintes dans une vidéo mise en ligne sur sur son compte Instagram.



"Monsieur le président, après avoir été contraints de fermer brutalement nos restaurants, nous avons appris hier que le tourisme devait patienter encore quelque temps... Combien de temps ? On ne sait pas. Quelles mesures vont être prises ? On ne sait pas. Dans quelles conditions allons-nous reprendre ? Nous ne savons toujours pas", dénonce le chef doublement étoilé.

S'il vous plaît, abandonnez les charges sociales

Michel Sarran, chef doublement étoilé Partager la citation





"Le tourisme c'est aussi 1 million de personnes, 7% de l'Économie française", rappelle Michel Sarran. "Le tourisme, c'est la gastronomie française, un des fleurons. Une hôtellerie, et tout un ensemble de personnes qui sont là à œuvrer tous les jours, pour que brille la France" souligne Michel Sarran qui appelle le chef de l'État à faire sérieusement avancer les choses.



"Monsieur le Président, nous aimerions quelques garanties quand même, parce que sinon, de nombreuses maisons ne rouvriront pas, de nombreuses personnes se retrouveront au chômage, et ça nous ne le voulons pas, nous aimons ce que nous faisons", précise le chef.

"Aujourd'hui nous n'avons plus aucune sécurité, alors s'il vous plaît, abandonnez les charges sociales, s'il vous plaît, mettez la pression pour que les assurances réagissent (...) Aidez-nous, on compte sur vous" conclut Michel Sarran.