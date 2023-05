À 56 ans, la cheffe Hélène Darroze a un CV qui a de quoi en faire pâlir plus d'un ! Nommée "meilleure femme chef du monde" en 2015, elle est aussi trois-étoiles au guide Michelin en Angleterre avec The Connaught et deux étoiles en France avec le Marsan. En parallèle, elle est également cheffe de trois autres restaurants. On aurait pu imaginer comme beaucoup de grands chefs, qu'elle n'arrête jamais la cuisine et pourtant, elle confie à Stéphane Rotenberg avoir d'autres envies.

Sa décision est définitive, à 65 ans, Hélène Darroze prendra sa retraite : "Dans ma tête, je ne garde pas de restaurants. Mon rêve, ce serait que mes gars prennent ma suite et qu'on arrive à trouver un compromis", explique-t-elle. "Je ne veux pas avoir 36 restaurants, ça, c'est sûr que non. Je ne veux pas être un Alain Ducasse ou un Pierre Gagnaire", ajoute-t-elle.



Au micro de Stéphane Rotenberg, Hélène Darroze évoque ses autres passions qu'elle souhaiterait davantage développer une fois retraitée : "J'ai un petit carnet et je marque les voyages que j'aimerais faire. J'aimerais apprendre à danser. J'ai commencé à apprendre à jouer du piano. J'adore écrire, j'ai écrit tous mes livres et je suis sollicitée en permanence pour faire de nouveaux livres. On me dit 'ne vous inquiétez pas, on va les écrire pour vous', mais ça ne m'intéresse pas. J'aimerais continuer à être dans l'humanitaire et faire du sport aussi", confie-t-elle.

À écouter TOP CHEF - 22. Hélène Darroze se confie sur sa vie personnelle 00:20:15

Quant au lieu idéal pour sa retraite, elle confesse vouloir retourner dans sa région natale, le Pays Basque : "J'ai une attache au Pays basque, ça, c'est sûr, il y aura quelque chose." L'Italie est aussi une destination prisée par la cheffe étoilée : "Quand je vais m'arrêter, j'aimerais bien passer les six premiers mois en Italie, à Rome par exemple, juste après m'être arrêtée et avoir tout réglé", conclut-elle.

