Le torchon brûle entre l'Italie et la France. La Première ministre italienne, Giorgia Meloni, "est incapable de régler les problèmes migratoires" de l’Italie, qui connaît des arrivées record par la Méditerranée, a affirmé ce jeudi 4 mai le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin. Des propos jugés "inacceptables" par le chef de la diplomatie italienne qui a reporté sa visite prévue jeudi soir à Paris.

C'est un Antonio Tajani encore incrédule qui est apparu hier soir au journal télévisé, quelques heures après avoir annoncé sur Twitter annuler son déplacement à Paris. Le ministre des Affaires étrangères italien a une nouvelle fois dénoncé des propos "incompréhensibles" et "inacceptables" de la part de Gérald Darmanin

"C'est un coup de poignard dans le dos, car le climat entre la France et l'Italie jusqu'ici était très positif. J'ai été invité et là, je vois une déclaration contre la présidente du conseil, contre le gouvernement italien, contre l'Italie contre laquelle on dit pique prendre et sans raison", a-t-il déclaré.

Quelle que soit la couleur politique, ici en Italie c'est l'arrogance française des propos de Gérald Darmanin qui est quasiment unanimement dénoncée, mais le choix d'annuler la rencontre diplomatique à Paris, lui, divise.

"Si j'avais été le ministre Tajani, j'y serais allé ne serait-ce que pour demander des clarifications", a ainsi expliqué Emma Bonino, l'ancienne cheffe de la diplomatie italienne.

