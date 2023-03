Top Chef 2023 : "Je n'étais pas assez préparé", réagit Miguel après son élimination

La 14ème saison de Top Chef a démarré le 1er mars sur M6. Ils sont 16 candidats prêts à tout donner derrière les fourneaux pour décrocher la victoire.

Le premier épisode a été marqué par le départ de Miguel, candidat au parcours inédit du Mexique aux bouchons lyonnais jusqu'au concours culinaire de Top Chef. Malgré son élimination, Miguel garde le sourire et un optimisme contagieux. "Je n'étais pas assez préparé, mais bon, c'était une belle expérience. Franchement, de mes erreurs j'apprends et on apprend toujours. Mon père, un jour, il m'a dit : 'La perfection, c'est simplement une jolie collection des erreurs de la vie'", confie le candidat dans le podcast RTL Top Chef.

Miguel a un parcours singulier : il a décidé de s'inscrire à Top Chef en regardant l'émission quand il était au Mexique. À l'époque, Miguel ne parle pas français et quitte son pays pour l'Espagne "pour s'acclimater" avant d'arriver en France. Il rejoint ensuite la Légion étrangère pour avoir ses papiers français. "Lorsqu'on travaille pour la légion étrangère, c'est une division de l'armée française, quels que soient les pays du monde, là tu as une possibilité d'avoir des papiers", commente Stéphane Rotenberg.

Miguel, fils de militaire, devient alors parachutiste. Il part en Corse à Calvi, puis part pour des missions "au Mali, en Côte d'Ivoire, mission Barkhane, Vigipirate dans toute la France et c'est comme ça que j'ai connu l'amour", décrit Miguel. Il s'installe ensuite à Lyon avec sa compagne et travaille dans un bouchon lyonnais. C'est là qu'il découvre le pâté en croûte, les quenelles, et d'autres spécialités du terroir dont il raffole. "J'adore les ris de veau, les grenouilles (...) c'était notre spécialité dans les premiers bouchons où j'ai travaillé ", décrit-il.

Aujourd'hui, malgré son élimination de l'émission, Miguel est fier du chemin qu'il a parcouru. "Je ne retiens que du bon. J'ai connu des très belles personnes, de très beaux cuistots et cuisiniers et franchement, je suis fier d'avoir pu faire ça au moins une fois dans ma vie et je continue la tête haute", conclut le cuisinier.

