"Top Chef 2019" : qui est Samuel Albert, grand vainqueur du concours ?

publié le 09/05/2019 à 01:05

C'est finalement Samuel Albert qui a été sacré meilleur chef de la saison 2019 de l'émission "Top Chef", ce mercredi 8 mai. Il a affronté Guillaume Pape lors de la grande finale de la dixième saison de l'émission.



Samuel Albert s'est affirmé comme le globe-trotteur perfectionniste de cette édition. Chef de l'ambassade belge au Japon, il n'a pas hésité à apporter une touche exotique dans les différentes épreuves du concours, tout en s'imposant une très grande rigueur. "Je l’ai choisi car j’avais vu dès le début qu’il avait des capacités techniques et créatives", explique Philippe Etchebest.

Pour gagner, les deux concurrents devaient élaborer le meilleur repas pour 100 convives (pour la plupart des bénévoles de la Croix-Rouge), en seulement 10 heures. Une ultime épreuve qui s'est déroulée au restaurant de l'Hôtel Royal d’Evian, en Haute-Savoie. Avec cette victoire, Samuel Albert succède à Camille Delcroix, vainqueur de l'émission l'an passé.



Quel avenir pour le gagnant ?

En août, à la fin de son contrat à l'ambassade de Tokyo, Samuel Albert a pour projet d'ouvrir son restaurant à Angers. "Ça s'appellera 'Les petits prés'", explique-t-il au Parisien. "J'ai envie d'un endroit ouvert à tous avec des prix abordables. La course aux étoiles, ce sera plus tard. Pour l'instant, je mise sur le partage avec une cuisine ouverte à la japonaise. On y mangera des produits d'ici et des idées d'ailleurs".



Mais le gagnant, qui a "pris goût" à la télé, souhaite également animer sa propre émission : "J'aimerais bien animer un programme culinaire qui fasse aussi voyager les téléspectateurs". Un projet qu'il pourrait même envisager à deux : "Pourquoi pas avec Guillaume, d'ailleurs". Samuel Albert a d'ailleurs déjà promis à son concurrent et ami de partager avec lui les 53.080 euros qu'il a remportés à l'occasion de sa victoire.