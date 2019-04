publié le 30/04/2019 à 09:59

Diffusée sur M6 mardi 30 avril 2019 en prime-time, Together, tous avec moi est un divertissement musical "hors normes" où chanteuses et chanteurs viennent tenter leur chance. La particularité : elles font face à 100 personnalités du monde de la musique, du cabaret, et même des sosies installés dans un mur à cases de 12 mètres de haut. Les candidats ont pour objectif de faire se lever le maximum de personnes.



Dans ce mur, on a repéré le duo Madame Monsieur (Eurovision 2018) placé à quelques places de Bilal Hassani, alors seulement connu pour sa chaîne YouTube. Enregistrée il y a quelques mois, cette émission a permis aux artistes de se rencontrer et, à la suite du tournage, le duo Madame Monsieur a écrit pour le jeune chanteur la chanson qu'il interprétera à l'Eurovision 2019.

À la présentation, on trouve le chanteur Garou et l'excentrique Éric Antoine. "On s'embarque dans quelques choses d'assez compliqué, il y a des conversations dans toutes les coins du murs", détaille Garou avant d'ajouter : "Le show est au top." De son côté, Éric Antoine sera un présentateur mouvant, se baladant sur le plateau : "Je suis l'electron libre de l'émission, je m'échappe des frontières que l'on m'a données pour trouver des moments inédits", explique-t-il souriant au micro de RTL.

Together, tous avec moi existe aussi sur la BBC, sous le nom de All Together et dans le rôle de Garou, l'ex-Spice Girl Geri Halliwell. Pour l'anecdote, le gagnant de la version britannique s'appelle Michael Rice et représentera le Royaume-Uni au concours de l'Eurovision à Tel Aviv le 18 mai 2019.