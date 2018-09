publié le 03/09/2018 à 09:00

Garou rejoint la chaîne M6 qui va débuter le tournage du nouveau jeu musical Together -Tous avec moi, adaptation d'un format lancé d'abord en Grande-Bretagne sur la chaîne BBC-one. Ce jeu musical voit s'affronter des chanteurs (en solo ou en groupe) qui doivent se présenter à tour de rôle face à un mur de 100 professionnels issus du monde de la musique : stars de comédies musicales, chanteurs de cabarets, choristes, auteurs compositeurs, Youtubeurs... et une personnalité qui tient le rôle de "capitaine des 100" (au Royaume-Uni, il s'agit de l'ex-Spice Girl Geri Halliwell).



En France, sur M6, c'est le chanteur Garou qui dirigera la joyeuse bande des 100 dans cette émission animée par Éric Antoine. Joint par RTL, Garou précise : "C’est vrai que M6 a su me toucher avec un très beau programme. C’est un show, et pour avoir fait des choses du même genre, celui-là m’excite particulièrement parce que ça ne se prend pas du tout au sérieux".

Le chanteur poursuit : "C’est une compétition et on est là pour s’amuser, faire de la bonne télé, évidemment, et en même temps avoir envie de vivre de beaux moments musicaux et d’avoir de belles surprises (...) Mais l’enjeu n’est pas d’essayer de croire que c’est la carrière promise ou quelque chose du genre… Je suis le capitaine des 100, je m’amuse avec eux, le but c’est de mettre de l’ambiance. Et moi, je suis là plutôt pour représenter toute cette bande qui aime la musique, qui vit de musique.

"All Together Now" Crédit : BBC one

Malgré cette arrivée sur M6, Garou assure qu'il ne quitte pas France 2 : "Ça a toujours été clair avec France 2 qu’il n’y avait aucune exclusivité, on travaille très bien ensemble, mais là je fais une petite parenthèse chez M6 parce que le programme qu’on me propose est trop exceptionnel quoi."

Quelles sont les règles ?

Le but du jeu pour chaque candidat est de faire se lever au moins un membre du mur des 100. Plus ils sont nombreux à se lever, plus le score du candidat est important. Le gagnant remportera 50.000 euros à l'issue de la grande finale.



All Together Now est un format produit par Endemol-Shine, il a été suivi outre Manche par plus de 4 millions de téléspectateurs sur la chaîne BBC-One. Format vendu dans 6 pays dont la France (Allemagne, Danemark, Australie, Pologne, Brésil).

> What is All Together Now? | All Together Now - BBC One