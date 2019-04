et Cécile Antoine-Meyzonnade

Royaume en français. Rien d'étonnant pour celui qui s'élancera en mondovision avec la chanson Roi, d'avoir choisi le titre Kingdom pour son premier album. Bilal Hassani aura vingt ans au mois de septembre. Révélé grâce à ses vidéos postées sur internet, il est devenu l'une des coqueluches des ados en quelques mois. Et pourtant, le jeune artiste n'est pas un YouTubeur devenu chanteur mais l'inverse.



"C'est quelque chose qui gravite autour de moi depuis très longtemps, je compose depuis que j'ai 12 ans, ça fait 6, 7 ans que je prépare ce moment", explique-t-il au micro de RTL. Extravagant, extraverti, ouvertement gay, Bilal Hassani est un personnage haut en couleur. Il aime d'ailleurs jouer avec les codes. Sur la pochette de son disque, il porte un haut rose fluo et une longue perruque blonde platine. "J'ai toujours été fasciné par les longs cheveux, je ne me suis jamais limité à des règles qu'on m'impose", confie le chanteur.

Victime de cyber-harcèlement et d'un déversement de haine sur les réseaux sociaux, il a dû porter plainte en début d'année 2019. Pourtant, cela ne semble pas l'émouvoir. Il en a même fait une chanson sur son album, Jaloux, où Bilal a compilé quelques messages reçus notamment sur Twitter. "C'est pas toujours très simple, mais j'ai appris à garder la tête haute", affirme-t-il.

Il signe ou cosigne d'ailleurs les quinze chansons de ce premier album pop-électro, très acidulé où il évoque pêle-mêle les rêves de célébrité de sa génération, les amours adolescentes, l'envie d'être tout sauf basique, le droit à la différence. Le tout dans un franglais teinté d'expressions dont les jeunes raffolent. "C'est comme ça que je parle, c'est des expressions que j'utilise quotidiennement", détaille l'artiste.



Objectif Eurovision et ensuite, il sera à l'Olympia le 21 octobre 2019, à Bordeaux le 24 octobre, à Lyon le 26 octobre, à Toulouse le 30 octobre ou encore à Lille le 8 novembre.

