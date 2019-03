publié le 21/03/2019 à 10:04

Après sa diffusion aux États-Unis sur la chaîne HBO, le document choc Leaving Neverland arrive sur M6 à partir de 21 heures jeudi 21 mars 2019. Pendant près de 3 heures, le réalisateur américain Dan Reed retrace l'histoire de deux trentenaires - James Safechuck et Wade Robinson - qui assurent avoir été victimes d'abus sexuels de la part de Michael Jackson lorsqu'ils étaient âgés de 7 et 10 ans.



L'enquête n'était d'ailleurs pas à charge au départ mais l'est devenue au fil des témoignages et dans un contexte vérifié par l'auteur du documentaire, spécialiste du terrorisme. Il décrit, à travers des récits cliniques des deux "victimes", le mécanisme pédophilique : tout d'abord l'adoration d'enfants se sentant élus qui détiennent un secret qui l'enverrait en prison si c'était su, et puis, au fil des années, la dépression et l'urgence à se détacher d'un passé-avec-passif les empêchant de se construire un avenir.

Dérangeants, crus, sordides... Les récits font apparaître la préméditation et le prédateur. Aux États-Unis, la célèbre animatrice Oprah Winfrey, abusée dans son enfance, a pris parti pour James Safechuck et Wade Robson. En France, les fans auront la parole sur M6, des fans dont le réalisateur Dan Reed a découvert l'hostilité : "J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui par avance ne trouve pas crédible le documentaire", explique le réalisateur au micro de RTL avant d'ajouter : "Dès qu'on le voit, il serait difficile de démentir ce que disent Wade et James."

Le premier documentaire sur le sujet

Dan Reed ne comprend pas pourquoi il est le premier à recueillir ses témoignages et pourquoi certains pensent que le documentaire sort si brusquement : "Wade a porté plainte en 2013, soit quatre ans avant notre rencontre, ce n'est pas si soudainement que ça", justifie-t-il.



Il a également été surpris d'entendre le clan de la famille Jackson accuser les deux protagonistes d'être des acteurs voulant de l'argent. "Ça ne tient pas debout, Wade est un chorégraphe très célèbre et James vit une vie très confortable avec sa femme mais ils ont un grand intérêt de protéger l'empire Jackson", s'indigne-t-il.

Pour cette soirée, la mention "interdit au moins de 12 ans" sera inscrite. "C'est très cru, très choquant et il fallait le dire", confirme Dan Reed. "Ce n'est pas un film sensationnel, c'est un film que l'on regarde lentement, et ça nous conduit à une vrai compréhension de l'affaire."



Dan Reed a reçu des menaces - et même de mort - mais il tient à préciser qu'il veut seulement permettre à chacun d'avoir toutes les clefs en mains pour comprendre la star tant adulée. "Je n'ai jamais proposé que l'on n'écoute plus la musique de Michael Jackson mais je voudrais seulement qu'on l'écoute en sachant que c'était un homme perturbé qui faisait beaucoup de mal aux enfants."