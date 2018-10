A La Bonne Heure avec Éric Antoine et Ahmed Sylla

publié le 30/10/2018 à 12:30

Ce mercredi, Éric Antoine publiera Magic optimystic chez Robert Laffont. Ce petit traité non conformiste, baroque, drôle, bref à l'image de l'artiste, offre un récit et un spectacle dans lesquels s’entremêlent souvenirs, surprises et tours de magie. Les illustrations de Walter Glassof soulignent le regard d’Éric Antoine sur la vie avec humour, pédagogie et poésie.

"Magic Optimystic - Petit traité d'éternelle joie de vivre" d'Eric Antoine (Robert Laffont)

"L’existence est une quête de sens et d’enseignements qu’on ne perçoit pas toujours. Lui, en magicien mentaliste, tient le bonheur à l’œil. Il vous trompe pour vous plaire, vous bouscule par amitié. Sur sa route, les choses vues se mêlent à la spiritualité, aux paraboles de maîtres avec une fantaisie effervescente. La Pensée Magique existe. Grâce à elle, les galères, les épreuves ou le chagrin cèdent face à la décision d’être heureux. Le quotidien prend un sacré coup de jeune. Si un magicien vous tend sa baguette, n’hésitez plus : prenez-la..." - Éric Antoine

Le "Best of" d'Éric Antoine

Celui que vous retrouverez dès ce soir dans la saison 13 de La France a un incroyable talent sur M6 est actuellement en tournée avec Best of. Ce show exceptionnel réunit les meilleures tours du magicien. Éric Antoine s'installera d'ailleurs du 5 au 8 décembre prochains sur la scène du Palais des Sports à Paris pour 5 représentations. Et pour fêter cette fin d’année, il invitera également quelques copains qui lui feront l’amitié de partager la scène avec lui le temps d’un ou deux numéros.

"Best of", le spectacle d'Eric Antoine en tournée dans la France entière

La tournée Best Of se poursuivra en 2019. Vous pourrez notamment aller applaudir Éric Antoine le 11 janvier à Strasbourg, le 13 janvier à Lyon, le 18 janvier à Bruxelles (Belgique), le 19 janvier à Lille, le 25 janvier à Nantes, le 1 février à Marseille ou encore le 10 février à Bordeaux.

Ahmed Sylla fait son cinéma

En 2013 sortait Les petits princes. Aujourd'hui, Vianney Lebasque est de retour derrière la caméra avec Chacun pour tous, son second long métrage. Comme dans son précédent film, le réalisateur a choisi la thématique sportive.



Ahmed Sylla, tout comme le cinéaste, reste dans le domaine du sport. L'année dernière, le comédien et humoriste était le rôle principal de L'Ascension, un jeune issu de la cité, qui gravit l'Everest pour conquérir celle qu'il aime. Dans cette comédie, le jeune homme de 28 ans donne la réplique à Jean-Pierre Darroussin, Camélia Jordana ou encore Olivier Barthélémy.



Tirée d'une histoire vraie, Chacun pour tous retrace l'aventure d'une fausse équipe d'handicapés aux Jeux paralympiques de Sydney. Le film sortira en salles ce mercredi.

"Chacun pour tous" de Vianney Lebasque, avec Ahmed Sylla

L'histoire : Martin (Jean-Pierre Darroussin), coach de l’équipe française de basketteurs déficients mentaux, est au pied du mur. En pleine préparation des Jeux Paralympiques, ses meilleurs joueurs viennent de le laisser tomber. Refusant de perdre la subvention qui est vitale pour sa fédération, il décide de tricher pour participer coûte que coûte à la compétition. Il complète son effectif par des joueurs valides, dont Stan (Ahmed Sylla) et Pippo (Olivier Barthelemy), deux trentenaires désœuvrés. Même Julia (Camélia Jordana), la psychologue de la fédération, ne s’aperçoit pas de la supercherie. En s’envolant pour Sydney, Martin est loin d’imaginer le mélange explosif qu’il vient de créer.

> "Chacun pour tous" - Bande-annonce

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Stéphane Rose, Eric Dussart et Patrice Carmouze.