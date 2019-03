publié le 26/03/2019 à 10:08

Tout commence par le crash d'un avion de ligne à côte d'une communauté hippie. Seul survivant, un nourrisson que sa riche famille va voir à l'hôpital. Le hic ? Une autre famille est déjà là pour le même bébé. Un avion sans elle est l'adaptation en série du best-seller de Michel Bussi. M6 diffuse les deux premiers épisodes mardi 26 mars et les derniers le mardi 2 avril 2019.



L'enfant est remis à la famille la moins arrogante, mais vingt ans plus tard, en faisant des tris, le commandant, interprété par Bruno Solo, trouve un détail bouleversant. Flic torturé et touchant pour qui cette enquête devient obsessionnelle. "Quand tu as influé sur le destin de quelqu'un, la moindre des choses, si ce n'est réparer l'erreur, au moins se poser les bonnes questions", explique l'acteur au micro de RTL.

Après des débuts nettement dirigés vers la comédie (la série Caméra Café, La vérité si je mens), l'acteur semble plus enclin dernièrement à jouer des rôles plus sombres : "Je vais vers les histoires qui me plaisent, j'ai refusé des choses qui ne m'ont pas plus et j'attends la grande comédie qui me donnera envie d'en refaire", confie-t-il.



De son côté, Michel Bussi a vendu les droits en 2012. "À la fois, il y a de vrais partis pris par rapport au roman tout en gardant complètement la trame et les personnages. Moi j'étais en permanence surpris !", explique, ravi, l'auteur.



Un avion sans elle, mardi 26 mars 2019, à 21 heures sur M6