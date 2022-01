"Spencer" : quel objet surprenant Lady Diana transportait toujours dans son sac ?

C'était un objet, autant vous le dire tout de suite, à ne pas mettre entre toutes les mains, de toute façon, c’est pas là qu’il se met, puisqu’il s’agissait d’un sex-toy !

C’est Ken Wharfe, l’ancien garde du corps de la princesse de Galles, qui l’a révélé. En fait tout est parti d’une farce et comme Lady Di adorait ça, son bodyguard décide de lui en faire une en 1992. Il achète donc un sex-toy et réussit à convaincre Lady Sarah McCorquodale, la sœur et dame de compagnie de Lady Di le glisser à son insu dans son sac. Et l’épouse du prince Charles va finir par le découvrir, mais au pire moment pour elle : alors qu’elle participe à une rencontre avec Paul McCartney et Jacques Chirac.

Plus amusée que choquée, Lady Di conserve ce sex-toy auquel elle donne un petit nom de code : "Le Gadget". Mieux, il devient un porte-bonheur et comme elle est superstitieuse, quand il n’est pas avec elle, c’est la panique. Ainsi, lors d’un voyage officiel au Népal, quand elle se rend compte qu’elle n’a pas emporté "le Gadget," oublié dans un tiroir de Kensington Palace, elle le réclame sur-le-champ.

Immédiatement l'ordre est donné et c’est ainsi que le sex-toy de Lady Di débarque au Népal dans une valise diplomatique. Sauf que le paquet avec le jouet intime est ouvert malencontreusement devant des dignitaires britanniques. Silence gêné sauf de Diana qui s’exclame avec un flegme tout britannique : "Oh ! Ça doit être pour moi !".

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.