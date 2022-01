Écologie : quelle énorme source de gaspillage se trouve dans votre salle de bains ?

On l’utilise tous, plus ou moins, en fonction de notre flemme ou de notre notion de l’hygiène… 22% des Français, plus d’un sur cinq, ne s’en sert pas tous les jours. Il s'agit du tube de dentifrice.

Résultat : nous achetons en moyenne 4,4 tubes de dentifrice par an, alors que pour une bonne hygiène bucco-dentaire, ça devrait être 22 sur une année. Non seulement on ne l’utilise pas assez, mais en plus on l’utilise mal. Et là qu’on fait du tort mais à notre planète, car selon une étude, quand on pense arriver au bout du tube de dentifrice et qu’on le jette, en fait à l’intérieur, il en reste en moyenne 4%. C’est énorme ! Cela équivaut quand même grosso modo à 4 brossages de dents.

En tout, à l’échelle mondiale, toutes les secondes, on jette 2,2 kilos de dentifrice, soit 70.000 tonnes par an. C’est du gâchis. Et je vous épargne les 3.000 tonnes de plastique provenant de ces tubes qu’on pourrait ne pas jeter : ils représentent 6,6 tonnes de CO2 soit 250 trajets Paris-Marseille en TGV.

En plus c’est vraiment dommage de gâcher tout ce dentifrice car il a beaucoup d’utilisations possibles et certaines qu’on n’imagine pas. Comme il contient du fluor, du calcium, des agents abrasifs, détergents, antibactériens, il peut régler pas mal de problèmes autres que dentaires. Un bouton sur le visage ? Hop un peu de dentifrice dessus le soir et plus rien le lendemain. Une piqûre de moustique ? Hop un peu de dentifrice avec de l’eau froide dessus et en quart d’heure la démangeaison disparait. Un ongle endommagé ? Du dentifrice dessus une à deux fois par jour et il se répare plus vite.

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.