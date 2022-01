Pourquoi vend-on les œufs et les bières par six et les huîtres par douze ?

166. Pourquoi vend-on les oeufs et les bières par six et les huîtres par douze ?

Si vous observez attentivement les rayons de votre supermarché, vous constaterez que plein d’autres produits sont aussi conditionnés par six, les yaourts, ou par douze, les rouleaux de papier toilette. Ce qui n’a pas exactement le même goût, ni le même usage… La raison existe évidemment et pour la retrouver, il faut retourner au Moyen Âge.

Ce sont les commerçants de l’époque qui ont eu cette idée. Ils n’avaient pas sur eux de calculette, certains même ne savaient pas compter du tout en fait, alors il a fallu imaginer un système simple avec ce qu’on a sous la main. Et justement on a des mains !

Deux, si tout se passe bien. Imaginez maintenant que votre pouce, gauche ou droit, peu importe, compte les doigts de la main où il se trouve. Il y en a quatre. Imaginez maintenant qu’il compte les phalanges de chaque doigt. On en a trois par doigt donc votre pouce va compter jusqu’à quatre fois trois : douze !

Avec ce système de boulier manuel, le commerçant ou l’acheteur d’ailleurs pouvait d’une main tenir les produits et de l’autre compter combien il y en avait. Et comme en plus le chiffre 12 est beaucoup plus facile à diviser que, par exemple, le 10 puisque 12 est divisible par 2 et par 3, ce système de comptage qu’on appelle duodécimal fut adopté pour le commerce.

Aujourd’hui encore, il subsiste, aussi pour des raisons de packaging parce que c’est compliqué de faire des packs de 5 yaourts ou des boîtes de 7 œufs. Et ça reviendrait plus cher surtout.

