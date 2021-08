Royaume-Uni : une part du gâteau de mariage du prince Charles et Lady Diana vendue aux enchères

Lady Diana et le prince Charles, le 29 juillet 1981, lors de leur mariage

Le morceau de ce dessert royal avait été vendu une première fois à un collectionneur en 2008. Une part du gâteau de mariage du prince Charles et de Lady Diana en 1981, soit il y a quarante ans, sera mise en vente le 11 août prochain par la maison d'enchères Dominic Winter.

Selon les estimations rapportées par BFMTV, ce morceau de gâteau, initialement offert à Moyra Smith, une employée de la Clarence House, par la Reine Mère le jour de l'événement, devrait rapporter entre 200 et 500 livres, soit environ 235 à 585 euros.

Mesurant 20x17 centimètres, la part du gâteau de mariage du prince Charles et de Lady Diana, décorée d'un blason bleu, or et rouge, est toujours en très bon état malgré l'épreuve du temps. Pendant quatre décennies, celle-ci a été conservée sous un film plastique, puis placée dans une boîte décorative en métal, poursuit la chaîne d'information, relayant une information de la BBC.

De son côté, le spécialiste des souvenirs royaux de la maison d'enchères Dominic Winter, Chris Albury, a déconseillé au futur propriétaire du dessert royal d'en goûter un bout. "Bien qu'il semble être dans un très bon état de conservation, nous vous déconseillons de manger ce gâteau" qui, quarante ans après, "est clairement destiné à durer".