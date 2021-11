Séparation de Gigi Hadid et Zayn Malik : que s'est-il passé avec Yolanda Hadid ?

Zayn Malik et Gigi Hadid au Metropolitan Museum of Art de New-York en 2016.

Les fans de Gigi Hadid et Zayn Malik ne se remettent pas de la nouvelle. Le 29 octobre dernier, des sources concordantes ont révélé au magazine américain People que le couple se serait séparé. En cause : Zayn Malik, l'ex-membre des One Direction, est accusé de violences contre Yolanda Hadid, la mère de Gigi Hadid.

Dans un entretien pour le média américain Hollywood Life, une "source proche" du couple parent de Khai, révèle les dessous de l'affaire. Les faits se seraient produits pendant que Gigi Hadid, mannequin, se trouvait à Paris pour la Fashion Week, le 30 septembre dernier. Yolanda Hadid aurait aimé alors passer plus de temps avec sa petite-fille contre l'avis de Zayn Malik.

"Comme tout le monde le sait, Yolanda a toujours été une mère dévouée pour ses enfants. Elle est naturellement protectrice et a été présente à toutes les étapes de la vie de ses enfants. C'est donc naturellement, pendant que Gigi était à l'étranger pour son travail, qu'elle voulait passer le plus de temps possible avec sa petite-fille pour aider (Zayn Malik, nldr)", explique la source. "Mais, Zayn en a pris un coup pour son ego, car il se sentait complètement capable de s'occuper de sa fille", poursuit le source.

Zayn Malik doit suivre des cours pour gérer sa colère

D'après les informateurs du magazine People, la mère de la mannequin de 26 ans, Yolanda Hadid, aurait expliqué que Zayn Malik l'aurait frappée. Des accusations formellement démenties par le chanteur de 28 ans. "Ils ne sont plus ensemble en ce moment. Ce sont deux bons parents. Ils ont la garde partagée. Yolanda veut protéger sa fille. elle veut le meilleur pour Gigi et sa petite-fille", rapporte une source proche du couple à People. La séparation aurait eu lieu il y a un mois.

"Yolanda ne pensait pas à mal, c'est juste qu'elle aime énormément sa petite-fille et qu'elle interviendra à tout moment pour s'assurer qu'on s'occupe bien d'elle. Ce n'était pas une attaque contre Zayn, mais un acte pour agir lorsqu'il s'agit de Khai. Zayn a pensé que Yolanda dépassait les bornes et c'est ce qui a déclenché la dispute", conclut la source d'Hollywood Life.

Yolanda Hadid a ensuite porté plainte contre Zayn Malik qui doit, entre autres, participer à des ateliers "pour la gestion de la colère" et à "un programme sur les violences domestiques", peut-on lire dans Hollywood Life.