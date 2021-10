Gigi Hadid et Zayn Malik se séparent sur fond d'accusations de violence

C'est la fin d'un couple glamour. La mannequin Gigi Hadid et le chanteur Zayn Malik, ancien membre des One Direction, auraient rompu d'après les sources concordantes du magazine People. Les deux stars étaient ensemble depuis novembre 2015. Ils élèvent ensemble une petite fille de 13 mois prénommée Khai. Et la rupture est accompagnée d'un scandale.

D'après les informateurs du magazine américain, la mère de la mannequin de 26 ans, Yolanda Hadid, aurait expliqué que Zayn Malik l'aurait frappée. Des accusations formellement démenties par le chanteur de 28 ans. "Ils ne sont plus ensemble en ce moment. Ce sont deux bons parents. Ils ont la garde partagée. Yolanda veut protéger sa fille. elle veut le meilleur pour Gigi et sa petite-fille", rapporte une source proche du couple à People. La séparation aurait eu lieu il y a un mois.

Gigi Hadid a fait parvenir un bref communiqué pour donner son point de vue sur la situation. Un communiqué qui ne revient pas sur l'acte de violence évoqué par Yolanda. "Gigi consacre la totalité de son temps à Khai. Elle demande le respect de sa vie privée pendant cette période". Ni Yolanda Hadid, ni Zayn Malik n'ont communiqué depuis l'annonce de cette rupture.

Jeudi 28 octobre, Zayn Malik a fait parvenir un communiqué après les révélations de TMZ concernant le possible dépôt de plainte de Yolanda pour le coup qu'elle aurait reçu. Zayn Malik dément "catégoriquement" ce qu'il considère comme de "fausses allégations". "Je conteste formellement avoir frappé Yolanda Hadid et, pour le bien de ma fille, je refuse de donner plus de détails. J'espère que Yolanda changera d'avis concernant son projet de plainte et essayera de réparer ces problèmes familiaux dans un cadre privé", dit-il.

Sur Twitter, il demande lui aussi le respect de sa vie privée pour que ces questions familiales soient réglées dans l'intimité pour le bien-être de sa fille. Dans le message, il donne cependant un élément de contexte qui pourrait expliquer le conflit entre lui et sa belle-mère. Il évoque "une personne de sa belle-famille qui est entrée dans [sa] maison pendant que Gigi Hadid était absente".