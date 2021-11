Hailey Bieber en Britney Spears du clip "Baby One More Time"

Halloween est une fête célébrée aux États-Unis avec beaucoup de sérieux chez les stars et les anonymes. Chaque année pour le 31 octobre, les acteurs, actrices, artistes, sportifs et sportives régalent leurs abonnés de leurs meilleures tenues.

Cette année, c'est sans surprise les tenues de la série sud-coréenne Squid Game qui ont largement été choisies pour faire le show dans la nuit d'Halloween. La chanteuse Lizzo tire son épingle du jeu avec une tenue de Grogu, anciennement surnommé Baby Yoda, la star de la série Star Wars The Mandalorian. Mention spéciale pour The Weeknd, méconnaissable dans la peau du Parrain, Vito Corleone, de la célèbre trilogie de films de Francis Ford Coppola.

La famille Jenner n'est pas en reste avec Stormi Jenner en petite sirène accompagnée par son père Travis Scott en redoutable Michael Myers de la saga Halloween. Sans oublier le couple Orlando Bloom et Katy Perry déguisés en médecin et dose de vaccin, Kendall Jenner avec une coiffure XXL comme l'héroïne de Mars Attack ! de Tim Burton et Hailey Bieber en Britney Spears de Baby One More Time.