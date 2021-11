Coronavirus : Madonna tacle la "cancel culture" et explique qu'on ne peut plus rien dire

Madonna n'est pas là pour changer le lino. Dans une interview pour le magazine américain V, publié le 29 octobre dernier, la chanteuse aux multiples succès dénonce la "cancel culture" (le fait d'être éjecté de toutes sphères sociales, entre autres) qui empêche, selon elle, de remettre en question le vaccin contre le coronavirus.

"La façon dont les gens pensent à la pandémie, par exemple, que la vaccination est la seule réponse ou le fait de penser que vous êtes d'un côté ou de l’autre (pour ou contre la vaccination, ndlr). Il n’y a pas de débat, il n’y a pas de discussion. C’est quelque chose que je veux bousculer pour qu'on en parle", démarre Madonna dans son interview. En juillet 2020, Instagram avait bloqué une de ses vidéos où "la Madone" expliquait qu'un vaccin contre le coronavirus avait été trouvé, mais qu'il demeurait "secret". Une fake news qui avait suscité de nombreux commentaires négatifs de la part de ses fans.

"Je veux contrecarrer le fait que nous ne sommes pas encouragés à discuter du vaccin contre le coronavirus. Je crois qu'en tant qu'artiste c'est notre boulot de bouleverser le statu quo. Et la censure qui régit le monde en ce moment est terrifiante. Personne ne peut dire ce qu'il pense. Personne n'ose dire ce qu'il pense par peur d'être menacé et expulsé de toutes sphères sociales. Dans la cancel culture, perturber la paix est considéré comme de la trahison", poursuit l'artiste.

"Le truc, c'est que vous plus êtes silencieux, plus vous avez peur et plus tout cela devient dangereux. On lui donne trop de pouvoir (à la cancel culture, ndlr) en fermant complètement nos bouches", conclut Madonna.