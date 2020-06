"Riverdale" : Lili Reinhart fait son coming out bisexuel sur Instagram

publié le 04/06/2020 à 17:45

Lili Reinhart, l'interprète de Betty Cooper dans la série Riverdale, a publié un message fort sur son compte Instagram. Avant de se rendre à une manifestation LGBT+ à Santa Monica (Californie), en soutien au mouvement Black Lives Matter, l'actrice de 23 ans a fait son coming out bisexuel.

"Bien que je n’aie jamais fait d’annonce publique, je suis une femme bisexuelle et fière de l’être. Et je me rendrai à cette manifestation aujourd’hui. Venez", écrit ainsi Lili Reinhart, actrice engagée et qui utilise ses réseaux sociaux pour sensibiliser ses abonnés sur plusieurs sujets de société tels le body positive. Son coming out se déroule pendant le Mois des fiertés (1er au 30 juin), qui célèbre les événements de Stonewall.

Dans la suite de sa story, l'actrice filme les manifestants genoux à terre, scandant le nom de George Floyd, mort par asphyxie à la suite d'une altercation policière, le 25 mai dernier. Dans une autre vidéo, Lili Reinhart discute avec Emmanuel Acho, ancien sportif, devenu analyste pour la chaîne de sport américaine ESPN. Ce dernier explique le mouvement Black Lives Matter.

Le message de Lili Reinhart publié en story Instagram Crédit : capture d'écran Instagram @Lili Reinhart

Selon le média américain People, Lili Reinhart et Cole Sprouse, son partenaire dans Riverdale, se seraient séparés en mai dernier après 3 ans de relation. Ils seraient restés "en bons termes".