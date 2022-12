L’étau se resserre autour d’Andrew Tate. Visé par une enquête de la police roumaine pour "viol, trafic d’êtres humains et constitution d’un groupe criminel organisé", il a été placé en garde à vue ce vendredi 30 décembre 2022. La justice doit désormais statuer sur une possible détention provisoire d’une durée d’un mois. Peu célèbre en France, quel est le profil de cet influenceur américano-britannique controversé, connu pour ses propos misogynes ?

Né à Washington en 1986, il grandit à Luton, une ville du sud du Royaume-Uni. Après une carrière réussie dans le kickboxing, il devient célèbre sur les réseaux sociaux en postant des vidéos souvent axées sur les relations hommes-femmes avec un avis masculiniste. Il était apparu dans l'émission télévisée Big Brother en 2016 et avait été éliminé de la compétition après la diffusion d'une vidéo le montrant en train de frapper une femme. Depuis 2017, il a connu plusieurs déboires judiciaires.

Mis en cause dans une affaire de violences sexuelles, il avait décidé de quitter le Royaume-Uni pour rejoindre la Roumanie. Là-bas, il a fait fortune en ouvrant des casinos tout en continuant sa présence sur internet. En 2022, son domicile est perquisitionné dans le cadre d'une enquête sur la traite des êtres humains. Interrogé, il ressort libre. Quelques mois plus tard, celui qui se présente sur son site internet, crâne rasé et barbe taillé, est banni de nombreux réseaux sociaux comme YouTube, TikTok, Meta (Facebook et Instagram) après avoir tenu des discours haineux et violents sur ces plateformes.

À noter que dans la foulée du rachat de Twitter par Elon Musk, son compte domicilié à Dubaï avait été réactivé sur le réseau social. Il est suivi par 3,6 millions de personnes.

Clash avec Greta Thunberg

Peu de temps avant son arrestation, Andrew Tate avait commencé à attaquer la militante écologiste Greta Thunberg sur les réseaux sociaux. Dans une première vidéo publiée sur Twitter, il avait déclaré "Bonjour Greta Thunberg. Je possède 33 voitures. Ma Bugatti a un w16 8.0L quad turbo. Mes DEUX Ferrari 812 competizione ont des V12 de 6,5 litres. Ce n'est que le début". Il avait ensuite ajouté : "Veuillez indiquer votre adresse électronique pour que je puisse vous envoyer une liste complète de ma collection de voitures et de leurs énormes émissions respectives."



La jeune femme de 19 ans lui a alors répondu avec panache : "Oui, merci de m'éclairer. Envoie-moi un mail à l'adresse energiedepetitebite@achètetoiunevie.com". Les deux protagonistes ont ensuite continué à s'invectiver, Andrew Tate demandant notamment de se faire livrer des pizzas dans un carton non recyclable. Encore une demande qui reflète la présence d'esprit de l'influenceur.

